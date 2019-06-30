دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، الأحد، في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم حيث تمّ توقيع الهدنة عام 1953، ولم يدخل يوماً أي رئيس أمريكي الأراضي الكورية الشمالية.

وبرفقة رجل بيونج يانج القوي، قام الملياردير الأمريكي ببضع خطوات داخل الأراضي الكورية الشمالية، قبل أن يقف إلى جانب كيم للسماح للصحفيين بالتقاط الصور على الخط الفاصل.

واعتبر ترامب "أنه يوم عظيم بالنسبة للعالم" وقال إنه "فخور" لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن العلاقة "الرائعة" التي تربطه بترامب ستساعدهما على تجاوز العقبات، في وقت يخيّم الجمود على المفاوضات النووية بين البلدين الخصمين تاريخيًا.

وقال كيم: "أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العقبات التي تقف في طريقنا"، مضيفًا بينما أجرى الزعيمان محادثات في المنطقة المنزوعة السلاح أن علاقتهما الجيّدة جعلت من ترتيب اللقاء "خلال ليلة" أمراً ممكنًا.