قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنّه سيدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة البيت الأبيض في واشنطن، وذلك حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

ودخل ترامب قبل قليل، أراضي كوريا الشمالية سيرا على الأقدام، في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وعبر الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم، إذ تمّ توقيع الهدنة في العام 1953، ولم يدخل يوما أي رئيس أمريكي أراضي الكورية الشمالية.

وإلى جانب رجل بيونج يانج القوي، خطا الملياردير الأمريكي بضع خطوات داخل كوريا الشمالية، قبل أنّ يقف إلى جانب كيم للسماح للصحفيين بالتقاط الصور على الخط الفاصل، واعتبر ترامب "أنّه يوم عظيم بالنسبة للعالم"، وقال إنّه "فخور" لعبوره حدود المنطقة المنزوعة السلاح.

وأكد أون أنّ العلاقة "الرائعة" التي تربطه بترامب ستساعدهما على تجاوز العقبات، في وقت يخيّم الجمود على المفاوضات النووية بين البلدين الخصمين تاريخيًا، وقال كيم: "مقتنع بأنّ علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العقبات التي تقف في طريقنا".