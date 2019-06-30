تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم، توصيل الغاز الطبيعي لـ 2552 عميلا بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، قلين، البرلس، الجرايدة، فوة" بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى محافظة كفر الشيخ.

أعلنت المحافظة في بيان لها، أن المدن التي سيجرى توصيل الغاز إليها هي كفرالشيخ حيث بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوما الماضية 160عميلا، والعملاء المحولين خلال عام 2019، 484 عميلا، وجاري استصدار التصاريح اللازمة من مجلس المدينة لإضافة محطة ثانية لتغذية السيارات بالغاز الطبيعي، وفي مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ30 يوما الماضية 87 عميلا، والعملاء المحولين خلال عام 2019، 545 عميلا.

وفي مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال عام 2019، 267 عميلا، وجرى الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للإسكان الاجتماعي بمدينة قلين عدا تعدية خط الغاز أسفل ترعة وسكة حديد وفي انتظار وصول مديرية الإسكان على التصاريح اللازمة لاستكمال باقي الخط.

وفي مدينة برج البرلس، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ30 يوما الماضية 234 عميلا، والعملاء المحولين خلال 2019 ، 1272 عميلا، جاري استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي للعملاء ومد الشبكات الارضية بالمدينة.

وفي قرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين بقرية الجرايدة خلال الـ 30 يوما الماضية 242، والعملاء المحولين خلال عام 2019 هو 1158 عميلا، وجاري استكمال أعمال توصيل الغاز للمنازل بقرية الجرايدة ومدينة بيلا.

وفي مدينة فوة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوما الماضية 553 عميلا، والعملاء المحولين خلال 2019 هو 2358 عميلا، جاري توصيل الغاز الطبيعي للعملاء بمدينة فوة بقطاع رقم (3)، طبقا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.