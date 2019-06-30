قال الفنان سامح الصريطي عضو نقابة الممثلين، إن مصر تتمتع بكم كبير من الإبداع والتراث الثقافي الذي يفوق دول العالم، فالفنان يبدع دائمًا ويعبر عن ما بداخله وعادةً ما يكون ضمير شعبه، ولكن يجب على الدولة استثمار هذا الإبداع وتوظيفه في المسار الصحيح.

وأضاف الصريطي، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن المؤسسات الوطنية عليها توجيه هذا الإبداع لخدمة المجتمع، فالشعب المصري لديه وعي مجتمعي يُعلم به شعوب العالم، ولكن الوعي الفردي يتفاوت.

وأوضح الصريطي، في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، أنه يجب أن يكون هناك مناخ ثقافي متوحد، ويعمل الجميع تحت مظلة حتى يعبر الفن عن الوعي المجتمعي، ومن ثم يتم الانتقاء وأخراج أفضل ما لدينا، لافتًا إلى افتقاد مصر لمؤسسات الإنتاج الفني القومية، التي تعد رمانة الميزان التي تحكم الحالة الإبداعية.