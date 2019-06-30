بالصور| ضبط 200 طن أعلاف دواجن وأسماك فاسدة في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية، أنّ المسؤولين عن مصنع لصناعة الأعلاف في دائرة قسم شرطة برج العرب، يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال إنتاج أعلاف الدواجن، مُستخدمين مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستخدام في تصنيع الأعلاف، فضلا عن إعادة تدوير وتعبئة أعلاف الأسماك منتهية تاريخ الصلاحية داخل عبوات جديدة مدونا عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية جديد، وطرحها في الأسواق غشا وتدليسا على جمهور المستهلكين.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المصنع المشار إليه وضبط المدير المسؤول، كما تم ضبط كمية قدرها 201 طن من أعلاف تسمين الدواجن والأسماك.