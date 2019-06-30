قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن عدد المشاركين من خارج مصر في مؤتمر قادة التعليم العالي بأفريقيا، الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية، يشهد تزايدًا ملحوظًا، فقد وصل عدد المشاركين إلى 300 مشارك حتى الآن، معظمهم من رؤساء جامعات من أكثر من 40 دولة من مختلف القارات.

وأضاف المحرصاوي، أنه تقرر تخفيض قيمة الاشتراك بالمؤتمر للمشاركين من داخل مصر بنسبة 89% من قيمة الاشتراك الفعلي، فضلا عن اشتراك جميع الأبحاث المقبولة للإلقاء في المؤتمر بالمجان، وتخفيض اشتراك ورش العمل إلى 100 دولار بدلا من 500.

ويعقد مؤتمر قادة التعليم العالي بأفريقيا في الفترة ما بين 8 و11 يوليو المقبل، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي فى تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية.

يستهدف المؤتمر بحث ومناقشة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة، لتنمية وتطوير التعليم العالي فى الجامعات والمؤسسات التعليمية بأفريقيا.

وتستضيف جامعة الأزهر هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في مصر، تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، ويعد أكبر تجمع لكبار المسؤولين عن مؤسسات التعليم العالي فى القارة الأفريقية، ويشارك فى المؤتمر 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية.