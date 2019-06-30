تقدم الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، والتي ستظل خالدة ومحفورة بحروف من نور في وجدان وقلوب جميع المصريين.

وقال "حساسين" في بيان له، إن هذه الثورة العظيمة التي انحاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة، ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي مع رفاقه الأبطال البواسل قادة القوات المسلحة للشعب المصري، ونجحوا في انقاذ مصر وجميع الدول العربية والمنطقة بأسرها، بل والعالم كله من حكم الفاشية الدينية ممثلة فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف في بيانه أنه مصر سوف تظل بخير، وسوف تتغلب وتنتصر على جميع التحديات والمشكلات التي تواجهها بفضل وحده شعبها العظيم، ووقوفه يدا واحدة خلف قيادته الحكيمة ومع جميع مؤسسات الدولة.