وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة اليوم الأحد، لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ولشعب مصر العظيم، خاصة أهالي المدينة الباسلة، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال المحافظ إن ثورة 30 يونيو وضعت مصر على الطريق الصحيح، بعدما كان يحاول أعداء الوطن توجيهها نحو الدمار والخراب، إلا أن الشعب المصري الوطني الحر تصدي لتلك المؤامرة، ووضع مصر على الطريق الصحيح.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ما تشهده مصر من مشروعات اقتصادية وتنموية وخدمية عملاقة في عهد الرئيس السيسي، خاصة ما يحدث علي أرض بورسعيد من مشروعات عملاقة لم تشهدها المدينة طوال تاريخها، وهذا من ثمار ثورة 30 يونيو، والتأكيد على أن في مصر قيادة سياسية وطنية حريصة على أمن وأمان واستقرار الوطن.