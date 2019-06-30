البيئة تنظم حوارا مجتمعيا مع سيدات الفيوم بشأن تلوث الهواء

نظم جهاز شؤون البيئة بالفيوم ندوة حول "تلوث الهواء وعلاقته بالتلوث البيئي"، بالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية المستدامة والبيئة بقرية عتامنة المزرعة بمركز إطسا، في إطار استمرار حملات التوعية بمواجهة تلوث الهواء على مدار شهر يونيو ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2019.

اشترك في الندوة أكثر من 250 سيدة من المجتمع الريفي والفتيات، حيث دار خلال الندوة حوار مجتمعي ومناقشات موسعة من منظور ديني وبيئي بحضور علماء من الأزهر الشريف حول أهمية التعامل الإيجابي مع البيئة ودور الفرد والمجتمع في صون الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.