"شعور رائع أن تكون أول رئيس للولايات المتحدة يطأ كوريا الشمالية بقدميه" ذلك هو تصريح دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، حينما سمح له الزعيم كيم جونج أونج عبور خط الخدود ودخول بيونج يانج، وذلك بعدما تصافح الطرفان في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح، قبل أن يسيرا خطوات داخل أراضي الدولة الشيوعية المنعزلة، بحسب "سكاي نيوز".

قبل لحظة عبور الرئيس الأمريكي للخط الفاصل، سأل كيم هل بإمكانه تجاوزه، فكان رد الزعيم الكوري الشمالي هذا "شرف"، ليشيد ترامب بـ"الصداقة العظيمة" مع كيم، معتبرًا اللقاء معه "يوم عظيم بالنسبة للعالم"، إلى جانب تأكّيده أنَّ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفقا على استئناف المحادثات النووية المتوفقة، مضيفًا أنَّ فريقين من البلدين سيجريان لقاءات مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج بيونج يانج النووي في غضون "أسبوعين أو ثلاثة".

تواجد ترامب بالمنطقة المنزوعة للسلاح ومن ثم دخوله كوريا الشمالية، تحمل دلالات بعينها أوضحها سيد مجاهد الباحث في العلاقات الدولية، أبرزها رغبة "ترامب" في تحقيق نجاح على مستوى الملف النووي مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ما يسهل فرصة حصوله على ولاية ثانية.

وأضاف "مجاهد" لـ"لوطن" أن النزعة الشخصية لدونالد ترامب تأتي ضمن دلائل تواجده بالمنطقة الكورية الشمالية، لافتًا إلى اعتقاد الرئيس الأمريكي أنَّه قادر على تحقيق أي شيء ويفعل ما لم يفعله الآخرون نتيجة الخلفية الشخصية قبل أن يكون رئيس.

بينما يرى الدكتور محمد حسين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أنَّ تواجد ترامب بكوريا الشمالية ما هي إلا محاولة لظهور أمريكا دولة داعية للسلام أمام المجتمع الدولي في ظل خلافاتها مع إيران، مؤكدا لـ"الوطن" أنه لم تحصل تسوية بين الجانبين في ظل تعنت الولايات المتحدة فيما يخص البرنامج النووي.

واتفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، على أنَّ ترامب يحاول تحقيق أي نجاحات على المستوى الدولي خاصة في الملفات الشائكة من أجل ضمان بقاءه في المنصب مع الانتخابات الرئاسية.

وكان ترامب وصل في وقت سابق إلى المنطقة الحدودية، وتجول برفقة الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، في إحدى المنصات العسكرية المرتفعة التي تطل على المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب عبر "تويتر".

وكتب الرئيس الأميريكي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود المنطقة المنزوعة السلاح لأصافحه وأقول له مرحبًا".