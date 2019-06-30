طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتي ترأس وفد مصر في اجتماع أبو ظبى للعمل المناخىً؛ في كلمتها بقمة الأمم المتحدة للعمل المناخي 2019، بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومشاركة أكثر من 150 دولة و80 وزير من جميع أنحاء العالم، بسرعة التحرك الدولي لرفع سقف الطموح في موضوعات التكيف المناخي.

وأكدت "فؤاد" ضرورة زيادة الدعم لها من ناحية التخطيط والاستثمار والتمويل، ليصبح هناك تحولا كاملا لمدن وبشر أكثر تكيفا مع آثار تغير المناخ، مشددة على ضرورة حدوث صحوة سياسية دولية لدعم ملف التكيف مع التغيرات المناخية، ووضعه على أجندة القادة السياسيين، ودمجه في كل مسارات التخطيط والاستثمار.

وتطرقت الوزيرة خلال كلمتها إلى الرؤية الخاصة بشأن التحالف الذي تقوده مصر وإنجلترا حول أبرز أولويات ملف التكيف مع التغيرات المناخية.

ودعا السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لعقد قمة للمناخ في سبتمبر المقبل بنيويورك، وتحديد 9 تحالفات حول القضايا الرئيسية المحتلفة لملف تغير المناخ، وهي الطاقة والبنية التحتية للمدن والصناعة والتكيف وحلول الطبيعة وتمويل المناخ والشباب والمشاركة الإجتماعية.

يذكر أن مصر وإنجلترا تقودان تحالفا خاصا بالتكيف والمرونة، والذي يهدف إلى تحديد الأولويات والمبادرات من أجل رفع الطموح وبذل المزيد من الجهد والتمويل لموضوعات التكيف، والتي تعتبر أولوية لكافة الدول النامية من أجل التكيف في أسرع وقت، مع آثار التغيرات المناخية التي تحدث بشكل متسارع، ولاتفرق بين دول أو شعوب العالم.