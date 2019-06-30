يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود غدا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

شبين الكوم 24 36

طنطا 25 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 32

مطروح 23 30

بورسعيد 24 30

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 24 36

السويس 25 36

العريش 24 31

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 30 39

مرسى علم 29 37

الفيوم 25 38

بني سويف 25 38

المنيا 26 39

أسيوط 26 39

سوهاج 27 39

قنا 28 40

الأقصر 28 41

أسوان 30 42

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 30 43

المدينة 26 42

الرياض 27 45

المنامة 33 41

أبو ظبي 31 43

الدوحة 33 44

الكويت 33 47

دمشق 17 35

بيروت 26 29

عمان 18 33

القدس 18 29

غزة 21 30

بغداد 27 43

مسقط 34 39

صنعاء 17 29

الخرطوم 28 40

طرابلس 22 30

تونس 21 33

الجزائر 21 27

الرباط 16 24

نواكشوط 22 30