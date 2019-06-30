قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، ونسبة الرطوبة تكون بين 70 لـ80% مع دخول فصل الصيف.

وأضاف شاهين في مداخلة هاتفية مع تامر شلتوت مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى، أنّ نسبة الرطوبة تقل تدريجيا خلال النهار، وتسجل درجات الحرارة أعلى معدل لها في فترة الظهيرة على القاهرة لتكون 36 درجة.

وتابع مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أنّ ارتفاع درجة الرطوبة، هي السبب في الشعور بالحرارة العالية، رغم استقرار الطقس خلال فصل الصيف.