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بالصور| محافظ الدقهلية يستعرض الخطة الاستثمارية

بالصور| محافظ الدقهلية يستعرض الخطة الاستثمارية

غدا.. كشف طبي وتأهيل الراغبين للالتحاق بالكليات العسكرية في مطروح

غدا.. كشف طبي وتأهيل الراغبين للالتحاق بالكليات العسكرية في مطروح

أكاديميون: البحث العلمي وخدمة المجتمع أبرز معايير التصنيفات للجامعات

أكاديميون: البحث العلمي وخدمة المجتمع أبرز معايير التصنيفات للجامعات

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

كشف لغز 4 جرائم قتل.. دوافعها: الحمل سفاحا و11 خروفا ورفض المعاشرة

كشف لغز 4 جرائم قتل.. دوافعها: الحمل سفاحا و11 خروفا ورفض المعاشرة

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