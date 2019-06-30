استعدت مراكز الشباب بمحافظة أسيوط والنوادي الرياضية والحدائق العامة، لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيره الأوغندي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد بتجهيز شاشات العرض والتلفاز كبيرة الحجم والكراسي لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه جرى التنسيق مع الجهات المختلفة لتأمين أماكن التجمعات في مراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة بتوفير سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين مشاهدة المباراة، كما جرى وضع شاشة عملاقة بحديقة الفردوس، موجهًا بتوفير خدمة مشاهدة جيدة للمواطنين أثناء عرض المباراة والتأكد من جودة الصورة والصوت وكافة التجهيزات الأخرى من أجل استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين.

وأوضح محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط يجرى فتح المنشآت الرياضية بـ50 مركز شباب ونادي رياضي بمختلف مدن ومراكز المحافظة أمام الجماهير قبل المباراة بساعتين لاستقبال جماهير ومشجعي المنتخب المصري وتوفير كافة الخدمات للمواطنين من أجل متابعة المباريات بسهولة ويسر وبالمجان.