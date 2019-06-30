قالت الفنانة لوسي، إن حكم جماعة الإخوان الإرهابية كان أشبه بـ"حكم الإعدام"، متابعة: "أحمد الله على إنقاذه لنا، فهو عز وجل يمهل ولا يهمل، كنت أتعجب من عبارة (الإسلام هو الحل) التي يرددوها دائما، وهل كانت تعني أننا كفار، نحن مؤمنين بالله ونعلم أن الدين معاملة وأخلاق وتلك أبسط قواعد الإسلام".

أضافت لوسي لـ "الوطن": "الله حمى مصر، ورزقنا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الراحل أنور السادات كان صانع الحرب والسلام، أما السيسى هو صانع السلم والسلام، نهض بنا من كبوة كبيرة، ونحن فخورين بذلك وبمستقبل مصر السنوات المقبلة".

وتحتفل مصر بذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو والتي خرج فيها الشعب المصري، مطالبا بإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية.