اشتكى أولياء أمور مدرسة علي مبارك الثانوية بنين بإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، من عدم ظهور نتائج طلاب الصف الأول الثانوي حتى الآن، وأنهم أبلغوا كافة الجهات المسؤولة عن ذلك دون جدوى.

ومن جهته قال علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن مسؤول التطوير لم يرفع الامتحانات على السيستم، وأن المشكلة في طريقها للحل، مشيرا إلى أنه تواصل مع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، وجاري حلها.

وأضاف عبد الرؤوف لـ"الوطن"، أن تأخر إعلان النتيجة في هذه المدرسة فقط، وبمجرد علمنا بما حدث تحركنا سريعا لحل المشكلة، ولم تحدث هذه المشكلة في أي مدرسة أخرى.