وقع الدكتور نادر رياض، رئيس مجموعة شركات بافاريا، وأمير رياض، نائب رئيس المجموعة والمدير التنفيذي، مع بول رينيه، نائب رئيس شركة زيجلر، عقد شراكة بين شركتَي زيجلر الألمانية وبافاريا المصرية، لتصنيع وتجميع سيارات الإطفاء والإنقاذ في مصر طبقاً لأحدث المواصفات العالمية.

يأتي ذلك على هامش فعاليات مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بالمنتدى العربي الألماني الذي عُقد بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الماضي بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء النقل والصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والتعاون الدولي، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني، ورئيسى اتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وأبرز صنّاع القرار والمختصين ورجال الصناعة والأعمال من الجانبين الألماني والمصري.

وذكر بيان لـ«بافاريا»، أمس، أن العقد يدخل فى برنامج الشراكة الجديدة لإنتاج سيارات الإطفاء والإنقاذ الخاصة بالمطارات والأنفاق والسكك الحديدية، وسيارات الإسعاف من كافة الأنواع واستخدامات قطاع البترول والقطاع الصناعي وأغراض الحماية المدنية، وبذلك يتكامل نشاط كل من الشركتين ليغطي مجال الوقاية من الحريق بصورة متكاملة، بدءاً من أجهزة الإطفاء اليدوية والمتحركة على عجل والآلية التشغيل والإنذار والإطفاء الآلي وصولاً لسيارات الإطفاء والإنقاذ لمختلف الأغراض.

وشركة «زيجلر» هي الشركة الألمانية الأكبر حجماً والأقدم عراقة بين الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال، وإنشاء مصنع لها فى مصر بالشراكة مع شركة بافاريا فيه إضافة استراتيجية لصناعة هامة لم تكن متوطنة في مصر من قبل.