قال الإعلامي جمال عنايت، إن المقارنة بين الأوضاع الإعلامية في فترة الإخوان والوقت الحالي، لا تصح من الأساس، إذ أن هذه المنظومة في 2012 كانت أقرب إلى "الهباب"، والضبابية كانت تُسيطر على المشهد بشكلٍ عام، لاسيما في الفترة التي قرر فيها حازم صلاح أبو إسماعيل وأعوانه مُحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد عنايت لـ"الوطن": "أتذكر أنني تلقيت تهديدات مُباشرة بالقتل، كوني كنت انتقد سياساتهم وأكشف أكاذيبهم، لكن بالتأكيد لم أضعها في الاعتبار، ولم أتراجع للحظة عن اقتناعاتي، وبالتأكيد المنظومة الإعلامية سرعان ما استطاعت استعادة الريادة مجددًا، بينما إعلام الجماعة الإرهابية، لا زال يعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب، في حين الوعي الكامل الذي يتمتع به المُشاهد، ولديه القدرة على التمييز".