أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، انقطاع المياه عن مدينة جمصة، غدًا، من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 11 صباح الثلاثاء، بسبب توقف محطة مياه جمصة عن العمل، نظرا لقيام الشركة بأعمال ربط توسعات المأخذ والمحطة لدخولهما الخدمة

من جهته، شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع رئاسة مدينة جمصة والجهات المعنية، بتوفير سيارات المياه اللازمة لتعويض احتياجات المواطنين خلال هذه المدة، وخاصة المؤسسات الحيوية وقطاعات الخدمة وفي مقدمتها المستشفيات.