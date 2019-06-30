ودعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة عقود رئيسها المستشار الدكتور حسني درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، في حضور أعضاء المحكمة، المستشار الدكتور سمير عبد الملاك رئيس دائرة الفحص، والمستشارين ناصر رضا عبد القادر، ومنير عبد القدوس، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، ونادي عبد اللطيف، وكريم القاضي نواب رئيس مجلس الدولة، لاكتمال عطائه.

وقال الدكتور محمد خفاجي في كلمته: "سيظل الدكتور درويش الرمز الأول والأكبر في تاريخ قضاء مجلس الدولة، فلا يدخل من بابه الطويل إلا المصلحون أمثاله، وكل من ترك لمحراب العدالة شيئاً إيجابيا لتتذكره الأجيال".