"ما تيجى اعلمك لعبة حلوة وجديدة وراء المغسلة أنا بلعبها على طول بس أوعى تقول لحد إننا بنلعبها".. حيلة جديدة اصطنعها طفل عمره 13 عاما، يعمل صنايعي بمغسلة بشارع ورشة البلاط، بمنطقة المنتزه ثان، شرق الإسكندرية، لاستدراج طفل 6 سنوات إلى محل عمله والتعدي عليه جنسيا، وكان خبر الواقعة كالصاعقة على والد المجني عليه حينما علم بها، فحرر محضر للقصاص.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مقدم من شخص يدعي "م.ع.م"، 39 عاما، حارس أمن بشركة خاصة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بقيام شخص يدعي "ع.م.ا"، 13 سنة، عامل بمغسلة، والكائنة بشارع ورشة البلاط، بدائرة القسم، باستدراج نجله الطفل "ي.م.ع "، 6 سنوات، لمحل عمله والتعدي عليه جنسيا.

أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه ثان صحة الواقعة، وأمكن ضبط المتهم في الحال، وبمواجهته اعترف بارتكابة للواقعة.

وبمناظرته ضباط المباحث للمتهم تبين إصابته بحروق بالذراعين قرر بأنها نتيجة قيام والده بتأديبه عند علمه بارتكاب الواقعة.

أخطرت النيابة العامة العامة، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وطالبت تقرير الطب الشرعي عن حالة الطفل، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.