توفيت طفلة، اليوم، بعد أن تدهورت حالتها الصحية داخل مستشفى خاص، في واقعة حقن شقيقين بعضهما بجرعات من الإنسولين الخاص بجدتهما، ما نتج عنه إصابتهما بتلف في خلايا المخ، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام للعلاج، وإلى مستشفى خاص بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول "شيماء.ش.ح"، 10 سنوات، تلميذة، وشقيقها صابر، 9 سنوات، تلميذ، يقيمان بناحية جهينة الشرقية بدائرة المركز، مصابين بغيبوبة سكرية وتلف فـي خلايا المخ.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والدتهما "هدى.ع.ش" 31 عاما ربة منزل، قررت أنه أثناء قيام طفليها باللهو بالمنزل حقنا بعضهما بجرعات أنسولين خاصة بجدتهما، ما أدى لحدوث إصابتهما ونفت الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى خاص بمدينة سوهاج، وتوفيت الأولى داخل المستشفى.