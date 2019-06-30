هنأ الإعلامي عمرو عبد الحميد، الشعب المصري بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو المجيدة، وقال إن نجاح هذه الثورة توقف على القناعة التي تّشكلت لدى الملايين من أبناء الشعب المصري ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التى كانت تريد خطف الهوية المصرية، مما جعل ملايين المصريين يخرجون في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الملايين من الشعب خرجوا من أجل استرداد هوية الوطن التي كادت أن تضيع، وكانت على شفا حفرة من الضياع، وتابع أن الشعب المصري أنقذ هويته في هذا اليوم المشهود الذي نحتفل به اليوم، وسنحتفل به إلى الأبد.

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم كلمه للشعب المصري بهذه المناسبة اليوم، كما قدم كشف حساب عن المدة التي قضاها في الحكم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي كان نصيرًا للشعب المصري بعد رفض تيارات هذا الشعب المحاولات التي تُريد محو الهوية المصرية.