أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات وكسور، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود في البحيرة.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الزراعي أمام قرية التوفيقية، وانتقل ضباط المباحث، إلى مكان الحادث وتبين أنه أسفر عن إصابة باسم رزق 32 سنة، مقيم بطنطا، باشتباه كسر بالجمجمة وكسر بالفقرات العنقية وكدمات بالجسم، وولاء حسن 21 سنة، بجرح بفروة الراس وكدمات بالجسم، وشيماء عبد العليم 29 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والطفل محمد إسلام رزق، بسحجات بالوجه، وإسلام رزق 31 سنة، بجرح بالجبهة.

وجرى نقلهم إلى مستشفي إيتاي المركزى لتلقي العلاج، وحرر المحضر اللازم.