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النمنم عن ثورة 30 يونيو: كانت للدفاع عن وطنية وهوية الدولة المصرية

النمنم عن ثورة 30 يونيو: كانت للدفاع عن وطنية وهوية الدولة المصرية

"صحة دمياط" تعلن مواعيد الكشف ضمن حملة "دعم صحة المرأة المصرية"

"صحة دمياط" تعلن مواعيد الكشف ضمن حملة "دعم صحة المرأة المصرية"

محافظ المنيا في ذكرى ثورة 30 يونيو: الدين والعنف نقيضان

محافظ المنيا في ذكرى ثورة 30 يونيو: الدين والعنف نقيضان

مصرع شخص غرقا وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بترعة في البحيرة

مصرع شخص غرقا وإصابة اثنين في انقلاب تروسيكل بترعة في البحيرة

"المالية" تثبِّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

"المالية" تثبِّت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

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موازنة "التأمين الصحي" تدخل حير التنفيذ.. غدا

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بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019

بث مباشر مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019

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