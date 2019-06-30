نظم مركز النيل للإعلام والتعليم والتدريب في بنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم، أمسية ثقافية، لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "تثبيت أركان الدولة.. أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو 2013"، بمشاركة قوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المشاركون أن القوات المسلحة انحازت لإرادة الشعب المصري، لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي ارتكبت العديد من الجرائم فى حق الوطن خلال 368 يوما مدة حكم هذه الجماعة المارقة، وحينما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية قيادة البلاد فى 8 يونيو 2014 حدد خارطة المستقبل وكانت ولا تزال قضية تثبيت أركان الدولة بكافة مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية تمثل محور الاهتمام الرئيسي فى رؤيته.

واستعرض الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، خلال الأمسية الثقافية، كتاب تحليل رؤية الرئيس السيسى لتثبيت أركان الدولة، الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، ويتكون الكتاب من 4 فصول، تتحدث عن الاقتصاد وإعلاء قيم المواطنة.