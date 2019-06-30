احتفل العشرات من جماهير منتخبي مدغشقر ونيجيريا، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب استاد الإسكندرية، التي انتهت بفوز منتخب مدغشقر بهدفين مقابل لاشيء.

ورصدت "الوطن" احتفالات جماهير نيجيريا أمام بوابات اللستاد رافعين علم منتخب بلادهم برفقة علم مصر.

وقال سعيد أدن ورساما، أحد مشجعي منتخب مدغشقر، إنه سعيد جدا بفوز منتخب بلاده، اليوم، وتصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب فوزهم على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل لاشيء.

أضاف "سعيد"، لـ"الوطن"، "شكرا شكر مصر"، متمنيًا أن تكون مصر و مدغشقر في نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2019، مرددا في نهاية حديثة هتافا للاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، "مو صلاح.. مو صلاح".

وتستضيف الإسكندرية منافسات المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات "نيجيريا، بوروندي، غينيا، مدغشقر".