شهدت مراكز الشباب في محافظة دمياط إقبالا حاشدا من المشجعين، لمتابعة مباراة منتخب مصر وأوغندا، في إطار الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية 2019.

وتقدم منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء لمنتخب أوغندا في الشوط الأول، حيث سجل الهدف الأول اللاعب محمد صلاح في الدقيقة 36، بينما سجل اللاعب أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الأول.