عميد معهد القلب السابق يعلن ترشحه لمنصب نقيب اﻷطباء

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، ترشحه لمقعد نقيب عام اﻷطباء بالتزامن مع موعد التجديد النصفي لانتخابات أعضاء النقابة.

وقال شعبان في تصريحات صحفية، اليوم، إنه تقدم للترشح من أجل الارتقاء بالمهنة ودعم شباب اﻷطباء وتكريم الكبار ماديآ ومعنويآ.

وأضاف:" النقابة للأطباء بعيدآ عن التيارات السياسية وما شبهها، فقد حان الوقت للتواصل مع الجهات التنفيذية، وفتح القنوات المغلقة من أجل مصلحة الطبيب المصرى أولآ وأخيرآ".

وأشار شعبان إلى أنه سيتقدم ببرنامجة الانتخابي لأعضاء نقابة اﻷطباء خلال الأيام القليلة القادمة .