قال الدكتور فتحي سند، استشاري تصميم محور تحيا مصر، إن تصميم الممشى الزجاجي الخاص بمحور روض الفرج جاء بعدما كان عرض الممشى إجمالا 4 أمتار، فصمم منها 3 أمتار بالخرسانة والمتر المتبقي تم صنعه بالزجاج اللايت، وهذا يقلل من الأوزان والتكلفة ويبعث شيئا جميلا من الناحية الحضارية والناحية الجمالية.

وأضاف "سند"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة"، اليوم، أن الزجاج مصنوع طبقا للمواصفات العالمية ويتميز بالسلامة والأمانة، لأنه يتكون من 4 طبقات سميكة ونسبة الوضوح فيه عالية جدا، مما يؤدي إلى إبهار المارين وإعطائه الشكل المميز ويعتبر من العوامل الجاذبة للسياحة.

وأكد استشاري تصميم محور تحيا مصر، أن الهدف من تصميم كوبري روض الفرج ومحور مصر هو تطوير صناعة الكباري في مصر، حيث "أردنا القيام بقفزة كبيرة في مجال إنشاء وصناعة الكباري وهذا التطور يحتاج إلي دقة مساحية عالية وأجهزة دقيقة وحديثة وتركيز وتصميم تفاعلي، وكل هذه العوامل كنا في حاجة إليها حتي ننتقل إلى منطقة أخرى جديدة وعالم آخر في صناعة الكباري".

وأشار إلى أن مصر كانت في احتياج شديد لهذه المشاريع البنائية، لما لها من مردود اقتصادي وفني على باقي صناعة الكباري وتكوين الثقة لدى المهندسين، ما يؤدي إلى تقليل التكلفة والوقت عند إنشاء مشاريع مماثلة ويؤثر علي اقتصاد البلاد وتحسينه بصورة غير مباشرة.

وذكر استشاري تصميم محور تحيا مصر، أن محور تحيا مصر هو عمل مصري 100% تصميما وتنفيذا من بداية الفكرة حتي نهاية المشروع، موجها الشكر والتقدير لكل من قاموا في هذه الأعمال بصورة مثالية حتى تم وصوله إلى هذه الصورة العالمية ودخوله في موسوعة جينيس.