قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، تشكيل لجنة من مديرية الصحة، لبحث حقيقة شكوى وجود مخالفات وتدني مستوى الخدمة المقدمة في مستشفى جمصة المركزي والوقوف على حقيقة الأمر.

ووجه محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بأهمية عرض تقرير مفصل عن أسباب ومصادر الشكوى في حال وجودها، وعرض أسماء المتسببين فيها، وعرض السلبيات الموجودة وأسبابها.

وأكد شاروبيم توقيع أشد الجزاء على كل من أخطأ أو تقاعس أو يثبت تقصيره، مشددا على أنه لا تهاون ولا تسامح مع كل المقصرين خاصة في حق المرضى.

يذكر أن إحدى الجمعيات تقدمت بشكوى للنيابة الإدارية ببلقاس تزعم فيها وجود مخالفات بمستشفى جمصة من أجهزة طبية غير مستغلة خاصة بالعناية المركزة، وسيارات إسعاف معطلة وغياب للأطباء، وتمكنت النيابة من إثبات بعض المخالفات خلال معايناتها يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى وجود تكدس في بعض التخصصات الطبية دون عمل حقيقي.