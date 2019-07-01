عاجل| الطيران الإسرائيلي يقصف مستودعات للأسلحة قرب الزبداني السورية

سُمع دوي انفجار في سماء العاصمة السورية دمشق، حسبما ذكرت قناة "العربية الحدث".

وأكدت مصادر مطلعة سورية، بأن الطيران الإسرائيلي يقصف مستودعات للأسلحة قرب الزبداني، وأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم بالصواريخ على محيط دمشق وحمص.