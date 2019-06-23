وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، رسالة إلى الشعب السوري، وذلك قبل حفلها في العاصمة السورية دمشق في 13 يوليو المقبل، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت "سماحة": "رسالة إلى الشعب السوري الحبيب، أرفض أن ينسب لي أو ينسبني أحد أو أن يلزمني أو يلصق بي موقف سياسي ليس صادراً عني شخصيا سابقا أو حتى الأن.. طوال مسيرتي الفنية لم أعبر يوماً عن رأيي السياسي على أي منصة إعلامية حتى لا أوضع في إطار اصطفافات سياسية في زمن انقساماتها".

وأضافت :" لطالما كانت مواقفي وأغنياتي تعبر عن توجهي الفني والإنساني.. يبدو أن هناك من يتولى التحريض ضد حفلتي بدمشق في 13 تموز ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسورية، وحتى هذا التاريخ أستعد للقاء جمهوري الغالي في سوريا الحبيبة بحماسة شديدة وأنتظر موعد اللقاء بشوق كبير، مع خالص حبي و تقديري للشعب السوري".