بالصور| سفير السعودية من استاد القاهرة: "مبروك مصر أداء ونتيجة وصدارة"

حرص أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، على حضور مباراة مصر وأوغندا، مساء الأحد، في استاد القاهرة، ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019".

ونشر النقلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور التقطها أثناء مشاهدته للمباراة وتشجيعه للمنتخب المصري معلقًا: "مبروك مصر أداء ونتيجة وصدارة المجموعة".

كما التقط سفير السعودية لدى مصر، صورة له مع وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وكتب عليها "مع العزيزة رانيا المشاط وزيرة السياحة".

وأقيمت مساء الأحد، مبارايات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتضم المجموعة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، منتخبات: مصر، والكونغو الديمقراطية، وزيمبابوي، وأوغندا.

واستطاع منتخب مصر الفوز بهدفين نظيفين على نظيره الأوغندي، خلال مواجهتهما على استاد القاهرة الدولي.

وبهذه النتيجة حقق الفراعنة العلامة الكاملة برصيد تسع نقاط يتصدر بها المجموعة الأولى، وتضمن له خوض ثمن النهائي على استاد القاهرة وأمام منتخب من الدرجة الثانية أو الثالثة.