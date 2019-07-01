أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه اعتبارا من اليوم الإثنين 1 يوليو وحتى 18 من الشهر نفسه، سيبدأ التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D 8) في الحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 متر مربع، تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

ويتم التسجيل على الموقع الإلكتروني، على يبدأ الحجز من يوم 28 وحتى 31 يوليو.

وتستعرض الوطن خطوات الحجز والتسجيل، على النحو التالي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني من هنــــا دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل "المساحات، الأسعار، أرقام العقارات"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل "فيديو/ مكتوبة".

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي، ورقم المحمول، والبريد الإلكتروني.

- يفضل تسجيل البريد الإلكتروني "الإيميل"، لضمان وصول كلمة المرور.

- يتم إرسال الرسالة (sms) بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح "استخراج رقم الاستمارة"، ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم المواطن، العنوان، الرقم القومي، الإيميل، اسم الزوجة، رقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة، ومستند بيان الحالة، لإثبات جهة العمل (في حالة عدم إثبات العمل ببطاقة الرقم القومي).

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كـ"رقم حساب" لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

نظام السداد

يمر نظام السداد بعدة مراحل كالتالي:

1- سداد جدية الحجز وقدرها 100 ألف جنيه للوحدة.

2- يتم استكمال سداد نسبة 10% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.

3- سداد 10% من ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

4- سداد 10% عند الاستلام.

5- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات، بدون فوائد.

6- يجوز سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بـ"الفائدة".