بالفيديو| ما حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته؟

توفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

ومنذ مرض الفنان الراحل انتشرت أخبار حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته، من خلال اجتزاء تصريحات له وتحريفها خلال تكريمه في مهرجان "نجم العرب".

وبعد مرور تلك الأزمة بأيام نشرت زوجته "أميرة"، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" فيديو لعزت أبوعوف، تبدو عليه علامات الحزن من الذين حرفوا تصريحاته معتبرا ما حدث معه ما هو إلا "نكتة سمجة وبايخة وواطية".

وقال إن "ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته"، وأضاف أن "أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش".

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.