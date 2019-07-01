قال الإعلامي سمير فقيه، أحد المقربين من الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن جنازة الفقيد ستشيع عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف لـ"الوطن"، أن جثمان الفنان الراحل عزت أبوعوف، سيواري الثرى في مقابر "آل راتب" في منطقة المجاورين.

عاجل وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

وتوفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

عاجل أشرف زكي لـ"الوطن" بعد وفاة عزت أبو عوف: فقدنا أحد قامات الفن الكبيرة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن مصر اليوم فقدت أحد رموز وقامات الفن الكبيرة، بوفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي قدم للفن العديد من الأعمال التي لن ينساها محبيه.

وأضاف "زكي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "ليس بوسعنا قول إلا ما يرضي الله، البقاء لله وحده، خسرنا فنانا عظيما، وعلى المستوى الإنساني شخص خلوق ونقي".