نعى الفنان محمد هنيدي والفنانة رانيا يوسف، الفنان عزت أبو عوف الذي رحل عن دنيانا منذ ساعات قليلة بعد صراع طويل مع المرض.

وغرد هنيدي عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبوعوف".

من جهتها غردت رانيا قائلة: "إنا لله وإنا اليه راجعون، فقدنا فنان كبير وخلوق تعلم منه الكثيرون، وداعا الدكتور عزت أبو عوف".

عاجل تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية بعد ظهر اليوم

قال الإعلامي سمير فقيه، أحد المقربين من الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن الجنازة سيتم تشييعها عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف لـ"الوطن"، إن جثمان الفنان الراحل عزت أبوعوف سيواري الثرى في مقابر "آل راتب" في منطقة المجاورين.

ورحل أبو عوف عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة.