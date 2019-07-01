رحل الفنان الكبير، عزت أبو عوف عن دنيانا، صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض الذي اشتد عليه منذ شهرين، عن عمر ناهز الـ70 عاما

الظهور الأخير للفنان الراحل إعلاميا كان عبارة عن ثوان معدودة مع الفنان عمرو دياب في أحد إعلانات شهر رمضان، والتي شهدت إعادة جزء من أغنية "راجعين" التي تعود إلى عام 1996.

ومن كواليس التصوير، أن الهضبة كان قد رشح اسم أبوعوف لمشاركته الإعلان، وأنه أرسل إليه بذلك، ولكن حين علم بمرضه قرر ألا يشركه حرصا على صحته، وحتى لا يشتد عليه المرض إلا أن أبو عوف الذي يجمعه صداقة كبيرة بعمرو دياب أصر على المشاركة في العمل، خاصة أنه شاهد على تطور ونجاح عمرو الكبيرين، كما تشاركا في فيلم "آيس كريم في جليم".

عاجل تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية بعد ظهر اليوم

قال الإعلامي سمير فقيه، أحد المقربين من الفنان الراحل عزت أبوعوف، إن الجنازة سيتم تشييعها عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة.

وأضاف لـ"الوطن"، إن جثمان الفنان الراحل عزت أبوعوف سيواري الثرى في مقابر "آل راتب" في منطقة المجاورين.

ورحل أبو عوف عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة.

عاجل أشرف زكي لـ"الوطن" بعد وفاة عزت أبو عوف: فقدنا أحد قامات الفن الكبيرة

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن مصر اليوم فقدت أحد رموز وقامات الفن الكبيرة، بوفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي قدم للفن العديد من الأعمال التي لن ينساها محبيه.

وأضاف "زكي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "ليس بوسعنا قول إلا ما يرضي الله، البقاء لله وحده، خسرنا فنانا عظيما، وعلى المستوى الإنساني شخص خلوق ونقي".

وأشار نقيب الممثلين إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة ومن أين ستخرج حتى الآن.