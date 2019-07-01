عاجل| إيران: طهران لن تخضع أبدا للضغوط الأمريكية

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران لن تخضع أبدًا للضغوط الأمريكية، مطالبًا واشنطن باحترام بلاده، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.