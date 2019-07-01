شهد عدد من البنوك تباين في أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يوليو 2019.

وتقدم "الوطن" لقرائها استمرارًا للخدمات التي تقدمها يوميًا، متوسط أسعار العملات مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو والدرهم الإماراتي والجنيه الإسترليني في عدد من البنوك:

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.44 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي نحو 4.43 جنيه للشراء، و4.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار، في بنك البركة نحو 16.66 جنيه للشراء و16.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.54 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.53 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 21.09 جنيه للشراء و21.31 جنيه للبيع، وسجل في بنك إتش إس بي سي نحو 21.10 جنيه للشراء و21.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، فيما سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.89 جنيه للشراء و19.06 جنيه للبيع.