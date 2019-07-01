هالة السعيد: خطط الدولة تتجه لما يخدم المواطن ويهيئ له حياة كريمة

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم، المرحلة الأولي من برنامج "القيادة للتميز الحكومي" وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع جامعتي الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن، في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى اهتمام الدولة المصرية والحكومة بالاستثمار في العنصر البشري بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري والذي يعد أحد الركائز الرئيسة لخطط الدولة بشكل عام وبرامج الحكومة ووزارة التخطيط بشكل خاص.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أهمية محور بناء القدرات والذي يعد أهم محاور الإصلاح الإداري إلى جانب الإصلاحات الهيكلية والإجرائية مؤكدة على أن كافة خطط الدولة تتجه إلى ما يخدم المواطن ويهيئ له حياة كريمة في المقام الأول بما يتسق مع برامج الدولة التنموية ويؤثر على نجاحها واستدامتها.

نائب وزيرة التخطيط: البرنامج جزءًا من الجهود المبذولة من جانب الوزارة تجاه الخدمة المدنية

وأوضحت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون الإصلاح الإداري، أن البرنامج يعد جزءًا هامًا من الجهود المبذولة من جانب الوزارة تجاه الخدمة المدنية والتي تمثل أعلى قدر من المعايير الأخلاقية والاحترافية للخدمة العامة.

وأشارت غادة لبيب، إلى أن الخدمة المدنية تمثل الطريق نحو خلق حكومة تتسم بالكفاءة والفعالية والشفافية والمسائلة قادرة على الاستجابة لمطالب واحتياجات المواطنين والمساهمة في تحقيق نموًا اقتصاديا مؤكدة على إيمان ويقين وزارة التخطيط بأن المواطن على رأس أولويات جهود الإصلاح إداري حيث أن المواطنين هم الهدف الرئيس موضحة أن بدون الاستثمار في البشر فإن أي إصلاحات هيكلية أو إجرائية لن تكون الأفضل .وأضافت لبيب أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة له تحدياته وفرصه مشيره إلى أن الهدف من عملية الانتقال يتمثل في التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد وليس فقط الانتقال الفيزيائي بمجرد تغيير المكان لافته إلى الحاجة إلى خلق كادر من موظفي الخدمة المدنية علي درجة كبيرة من الاحترافية والكفاءة لتحقيق هذا الهدف متابعه أننا بحاجه كذلك إلى خطة لجذب وتدريب وتأهيل الكفاءات الفردية والذين يمتلكون الشغف بالعمل بالخدمة المدنية.

وأشارت "لبيب" إلى أن هناك طموح لتوفير حزم تضم التدريب والفرص التنموية إلى جانب المكافآت المالية وذلك لضمان استدامة ذلك الكادر المميز من موظفي الخدمة المدنية موضحة أن خطة الإصلاح الإداري تركز على جانبين المواطنين والهيكلة وتعطي اهتماماً خاصاً للعنصر البشري متابعة أن خطة بناء القدرات ترتكز على الإيمان بضرورة تجنب عدد من المشاكل والتي تشمل غياب الإطار الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية والترقية على أساس الأقدمية إلى جانب عدم وجود المعايير الواضحة لترشيح الموظفين للتدريب إلى جانب غياب الاهتمام بالموظفين المتقاعدين.

ولفتت نائب وزيرة التخطيط، إلى أن خطة بناء القدرات التي تم وضعها ترتكز على عدد من المبادئ الرئيسة تتمثل في خلق إطار متكامل لتطوير وبناء القدرات والذي يهدف إلى أن تكون خريطة التدريب وتطوير القدرات للموظفين الحاليين والجدد بالخدمة المدنية مصممة لإعدادهم مهنيا وتقنيا وشخصياً لأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وتابعت لبيب الحديث حول مبادئ خطة بناء القدرات والتي شملت الشفافية في عملية اختيار الموظفين للتدريب والتي يجب أن تعتمد على تفاني الموظفين وقدرتهم على تنفيذ المهارات والكفاءات المكتسبة من خلال التدريب مشيرة إلى الاهتمام الخاص بتدريب الموظفين الشباب ومنتصف العمر الوظيفي.

كما لفتت نائب وزيرة التخطيط، إلى مبدأ تقييم التدريب وذلك قبل التدريب وبعده إلى جانب التعاون مع أفضل المؤسسات والمعاهد في جميع أنحاء العالم لتدريب الموظفين من أجل تحقيق المعايير الدولية لأخلاقيات وأداء الخدمة العامة والتي نطمح للوصول إليها وذلك فضلاً عن التعرض الفني والثقافي لافته إلي التعاون بين وزارة التخطيط وجامعتي الأمريكية وكينجز كوليدج بلندن موضحة أن تلك الشراكات تأتي بهدف تعريض الموظفين للخبرات العالمية وأفضل الممارسات في مجال الخدمة العامة.

وتابعت غادة لبيب أن المنظور المتكامل للوزارة نحو بناء القدرات وتطويرها يشمل كافة المستويات الوظيفية بالقطاع العام حتي مرحلة التقاعد وذلك لتحقيق أفضل استفادة من الموارد البشرية المتاحة موضحة أن كافة المستويات الوظيفية للعاملين داخل الجهاز الإداري تتلقي التدريب الأساسي والتدريب المتخصص حيث يعالج الأول المعرفة والمهارات اللازمة للتنفيذ الكفء والفعال للعمل على مستواها داخل التسلسل الهرمي في حين يركز الأخر على المهارات المتعلقة مباشرة بمجال تخصصهم.

وأوضحت لبيب أن البرامج التدريبية المستهدفة تتضمن التدريب المتقدم لشغل المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى جانب برامج التطور الوظيفي المتوسط فضلاً عن البرامج التدريبية للموظفين الإداريين.

واختتمت "لبيب" كلمتها مشيرة إلى أن برنامج "القيادة للتميز الحكومي" يأتي ضمن التدريب المتقدم لكبار ومتوسطي المدراء والذي يهدف إلى إعداد القيادات الناشئة بالخدمة مؤكدة على الثقة التامة لما يوفره البرنامج من تعرض ومهارات عملية من شأنها إعداد القيادات الناشئة لتولي قيادة الوظائف لافته إلى الايمان القوي بقدرة هؤلاء القادة على إحداث التغيير والتطور لذا يتم إعدادهم لقيادة التغيير وأخذ المبادرة وإشراك المواطنين ليس فقط لتقديم خدمات أفضل ، ولكن أيضًا لخلق مزيد من الشمول والمشاركة والسماح بمزيد من المشاركة وإبداء الرأي لكل فرد والذي قد يتحقق من خلال الشراكات الدولية والتي نطمح أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن في يناير الماضي بشأن تأهيل العاملين بالجهاز الإداري استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشمل البرنامج النموذجي ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة أشهر، مقسمة كشهر لكل مرحلة حيث تقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المرحلة الأولي بتقديم تدريب مكثف لمدة 20 يومًا يتلقى من خلاله المشاركون تدريبا على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، مشاركة أصحاب المصالح، الإدارة الاستراتيجية في المجال الحكومي، والرؤية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة علي أن تقوم جامعة كينجز بالمرحلة الثانية بتقديم تدريب مكثف لمدة 20 يومًا للتدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، عصر الميكنة وتطوير الحكومات، إدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة قيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات الحوكمة، مهارات التواصل الفعالة، مهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسي.