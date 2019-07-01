سعر اليورو اليوم في مصر

شهد سعر اليورو تباينًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 1 يوليو الحالي، وتقدم "الوطن" سعر صرف اليورو اليوم في عدد من البنوم الخاصة والحكومية مثل البنك الأهلي ومصر والمشرق على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق 18.91 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 18.89 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع.