تقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 1 يوليو على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.41 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي

سجل الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي نحو 4.44 جنيه للشراء و4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي نحو 4.43 جنيه للشراء و4.46 جنيه للبيع.