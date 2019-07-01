التخطيط تناقش موازنة البرامج ومنظومة تقييم الأداء الحكوميطيط لشؤون التخطيط، والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة، اجتماعا لمناقشة موازنة البرامج والأداء والمنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.

وشارك بالاجتماع عدد من ممثلي وزارة المالية، بحضور المهندسة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء بمجلس النواب.

وأشار الدكتور أحمد كمالي إلى التقدم المحرز في تطبيق خطة البرامج والأداء بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا ضرورة توحيد فرق عمل خطة البرامج والأداء وبرنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022)، وتطوير النماذج وتوحيد الأسس المحاسبية.

ولفت كمالي إلى أهمية عقد اجتماعات مكثفة مع الوزارات، لتحديد البرامج التنموية وتحقيق مزيد من الاتساق بين مستهدفاتها وما ورد بأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، مع ضرورة وضع خطة تنفيذية ربع سنوية تكون أساسًا للمتابعة خلال العام المالي 19/2020.

واستعرض الدكتور جميل حلمي المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم باعتبارها أول أداة إلكترونية لتقييم الأداء الحكومي، تهدف إلى ضمان تنفيذ المستهدفات التنموية والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة، وكفاءة تخصيص الموارد من خلال أكثر من 2800 مؤشر لقياس أداء 35 جهة حكومية.

وأشار حلمي إلى البدء في تنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن خطة وموازنة البرامج والأداء عن العام المالي 19/2020، خاصة فيما يتعلق بدمج المديريات في منظومة خطة البرامج والأداء من خلال برامج تدريبية مكثفة.