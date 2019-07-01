نعى الفنان رامي جمال، منذ قليل، الفنان عزت أبوعوف، وغرد عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلا: "البقاء والدوام لله في الدكتور عزت أبو عوف.. رحل وترك سيرة عظيمة وحب في قلوب الجميع.. اللهم أرحمه وأرحم كل من سبقونا إليك".

وغيّب الموت الفنان عزت أبوعوف في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيّع جنازة الفقيد ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، ويُدفن في مقابر آل راتب في منطقة المجاورين.

وآخر ظهور للفنان الراحل كان إعلان لإحدى شركات الاتصالات أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددا من الأفلام والمسلسلات الناجحة، بينها أفلام اضحك الصورة تطلع حلوة، عمر وسلمى، الجزيرة، وليلة البيبي دول، ومسلسلات عباس الأبيض في اليوم الأسود، ظل الرئيس، أميرة في عابدين، وعفاريت عدلي علام، كما قدم الموسيقى والألحان لعدد من الأعمال، بينها حكاية ميزو، في الصيف الحب جنون، والدخول بالملابس الرسمية، كما أسس فرقة الفور إم مع شقيقاته.