نشرت جريدة الوقائع المصرية، اليوم، قرار الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بتسجيل فندق الحمامات الكبير بحلوان "مدرسة حلوان الثانوية بنات حاليا"، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وحمل القرار رقم 382 لسنة 2018، وجاء نصه كالتالي: