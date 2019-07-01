أصيب 5 أشخاص بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة بأحد عربات بيع الفطير الجاهز "تروسيكل"، اليوم، بشارع السبع بنات، بمنطقة المنشية، بجمرك الإسكندرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده فور ورود البلاغ.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بانفجار أسطوانة غاز بعربة فطير متجولة بشارع السبع بنات، دائرة القسم، ووجود العديد من الإصابات.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنشية وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتها ومسؤولي حي الجمرك إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة داخل أحد عربات بيع الفطير الجاهزة "تروسيكل" ونشوب الحريق بها، وأسفر الحادث عن إصابة بعض المارة وتم نقلهم إلى المستشفى بواسطة الأهالي.

أخطرت النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، ويجرى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وقال مصدر بهيئة الإسعاف في الإسكندرية، لـ"الوطن"، إنه جرى نقل 5 مصابين من موقع الحادث بسيارات ملاكي خاصة بواسطة الأهالي إلى مستشفى رأس التين، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقلهم من مستشفى رأس التين إلى مستشفى أبي قير العام، مؤكدا أن جميع الـ5 حالات مصابة بحروق.