قبول الدفعة الأولى في البرنامج الرئاسي للشباب الأفريقي من 29 جنسية

تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام2019، انطلق أمس البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وضمت الدفعة الأولى من البرنامج ضمت ١٠٠ شاب أفريقي من ٢٩ دولة أفريقية.

وتستمر مدة الدراسة على مدار ٥ أسابيع في مجالات متنوعة، وتتراوح أعمار المتدربين بين ٢٠ إلى ٣٠ سنة، ومن المقرر أن يشمل البرنامج ١٠ دفعات متتالية، على أن تضم كل دفعة ١٠٠ متدرب.

المتدربون الأفارقة يوجهون تحية للرئيس السيسي.. ورشا راغب: البرنامج يهدف لتنمية القارة ومصر تقوم بدورها

ورحبت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالشباب الإفريقي المشارك في البرنامج، وأكدت أنهم في بلدهم الثاني مصر، وأن مصر حريصة على دعم أشقائها داخل القارة.

وأضافت "رشا" خلال كلمتها، أن البرنامج يهدف لتنمية القارة السمراء، وتمكين جيل جديد من القادة الشباب في مختلف البلدان لمساعدة بلدانهم ومجتمعاتهم على مواجهة التحديات المختلفة، واشارت إلى أن البرنامج يأتي استجابة لاحدى توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، نوفمبر الماضي.

وتابعت: "سعداء بوجودكم معنا، في بلدكم الثاني مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالشباب المصري والافريقي، وظهر هذا الاهتمام في العديد من الفعاليات والبرامج التي تم إطلاقها لتدريب وتأهيل وتمكين الشباب".

وأكدت أن الأكاديمية راعت أسسا وقواعد عادلة لاختيار الشباب، موضحة أن من بين هذه الأسس تثميل أكبر عدد ممكن من جنسيات القارة، لتحقيق التنويع بين المتدربين.

وأضافت أن البرنامج الرئاسي يشمل على برامج تدريبية متنوعة، تغطي العديد من المجالات العلمية، وتساعد الشباب الافريقي على إثبات نفسه ورفع مستوى مهاراته وكفائته، مؤكدة أن المبادرة ستحقق طفرة في مجالات وقطاعات متنوعة بالقارة.

وتابعت: "القارة الافريقية غنية جدا، ليس بثرواتها فقط، لكن بأبنائها ومواردها البشرية وشبابها، ومصر تتحرك انطلاقا من دورها وريادتها لدعم كل أشقائها، ونحن مؤمنون بقدرات شبابنا الافريقي في صناعة التنمية وتحقيق تغيير إيجابي".

ومن جانبه، أكد الشباب الافريقي المشارك في البرنامج التدريبي سعادته بإطلاق المبادرة، وقال "جون" من جنوب السودان، وأحد المشاركين في البرنامج: "أتمنى أن يساعدنا هذا البرنامج العظيم في مساعدة بلداننا في عملية التنمية التي تمثل التحدي الاكبر حاليا".

ووجه "سيد" من جزر القمر، تحية إلى مصر، و الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإطلاق هذه المبادرة، قائلا: "الرئيس السيسي، يستحق كل تحية، ومصر تؤكد أنها بلد كبير وعظيم".

وكانت فكرة البرنامج قد انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر 2018، فيما أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري وكانت الأكاديمية قد أنشئت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017.