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وجدي كشريدة: جئنا لمصر للفوز بأمم أفريقيا

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مجدي يعقوب يهنئ الحكومة على إطلاق التأمين الصحي الشامل

مجدي يعقوب يهنئ الحكومة على إطلاق التأمين الصحي الشامل

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النقض تؤجل طعن 11 ضابطا وأمين شرطة على حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ

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