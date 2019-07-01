قال اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربي، إنه تم اسناد تنفيذ اعمال ميكنة منظومة التامين الصحي الشامل في 4 محافظات تضم 5 ملايين مواطن لوزارته.

وأضاف العصار في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن أعمال للميكنة تتم بالتعاون مع تحالف دولي بقيادة شركة فودافون.

وأوضح أنهم عملوا على إنشاء 8 وحدات صحية وتطوير 11 وحدة صحية في بورسعيد.

ولفت إلى أن وزارته تعمل على عدة مشروعات للميكنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهو ما لفت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أنه سيتم الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري.