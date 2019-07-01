أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) في محافظات "الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، المنوفية، الغربية، العبور، الشرقية، قنا، بني سويف"، ليكون اليوم 1 يوليو آخر موعد للتقديم.

وتستعرض "الوطن" شروط التقديم والمصروفات ونظام الامتحانات على النحو التالي:

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدارس المتفوقين STEM

1- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام نفسه من جميع محافظات الجمهورية ومستوفي شروط التقدم.

2- الطالب الحاصل على شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي في ذات العام، والحاصل على براءة اختراع معتمدة من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يكن مستوفيا شرطي المجموع الكلي والدرجات النهائية في مادتين أو مادة واحدة على الأقل من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بعد تقديمه ما يفيد رسميًا حصوله على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي.

3- الطالب المتقدم للحصول على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمي، حتى لو لم يحصل عليها، تحجب نتيجة الاختبار لحين تقديمه ما يفيد حصوله على براءة الاختراع الواردة بطلبه، وإذا لم يتقدم بذلك قبل بداية العام الدراسي، يتم صرف النظر عن هذا الاختبار، وتصعيد التالي.

4- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية من المدارس الدولية بمصر، وتمت مناظرة أو معادلة هذه الشهادة للمنهج المصري عن طريق إدارة المعادلات بالإدارة العامة للامتحانات، شريطة استيفاء شروط التقدم.

5- الطالب المصري العائد من الخارج والحاصل على شهادة غير معادلة للمنهج المصري، حال حصول على شهادة امتحان تحديد المستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها محل سكنه، واستيفاء شروط التقدم.

6- الطالب المصري الذي أدى الامتحانات بنظام أبنائنا بالخارج في القنصليات المصرية.

إجراءات التقدم للامتحان

بالنسبة للطلاب المذكورين في الفقرة (1):

1- تسجل استمارة التقدم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- فتح باب التقدم إلكترونيًا حتى اليوم الإثنين 1 يوليو، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

3- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، مع توقيع ولي الأمر عليها، وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، لمراجعتها، واعتماده بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

- لصق صورتين شخصيتين حديثتين للطالب على استمارة التقدم.

- صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد.

بالنسبة للطلاب المذكورين في الفقرات (2 و3 و4):

يجرى تقديم أوراق يدويا إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة، خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني المشار إليها بعاليه.

شروط التقدم للامتحان:

1- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1أكتوبر 2019 عن 18 عاما.

2- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر، تعادل 98% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد هي: "اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم".

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر، بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من 3 مواد هي المشار إليها في الفقرة السابقة.

4- تسدد مقابل أداء خدمة على النحو التالي:

50 جنيهًا فقط للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (1543070416719000014) بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

تتسلم الإدارات والمديريات التعليمية، الإيصالات، وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (24 ع ح) ولا إيصال 123( ث ع).

مصروفات المدارس

يسدد الطلاب المقبولون بهذه المدارس كالآتي:

أولًا: قيمة النفقات الفعلية التي تنفق عليه وفقًا لما تقدر قيمته اللجنة العليا لإدارة تلك المدارس، وتدرج هذه النفقات بالجنيه المصري، عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

ثانيًا: المصروفات الدراسية التي تقدرها اللجنة العليا بتلك المدارس، وتدرج هذه النفقات بالجنيه المصري، عند الإعلان عن فتح باب التقدم.

ويُعفى طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات من سداد قيمة النفقات الفعلية المنصوص عليها بالبند أولًا، على أن يلزموا بدفع قيمة المصروفات الدراسية فقط، وتتحمل الوزارة النفقات الفعلية للدراسة وقيمتها 30 ألف جنيه.

موعد عقد الامتحان

يجرى الاختبار يومي الأربعاء والخميس 24 و25 يوليو 2019.

نظام الامتحان

يعتبر هذه الامتحان "اختبار مسابقة" للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.

ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي، ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

ويحق للطالب الذي لم يقبل في الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، وتختص المديريات التعليمية بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.

كما يجرى قبول الطلاب بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا طبقًا للأعداد المقرر قبولها سنويًا لكل مدرسة وطبقًا لرغبات الطلاب.

وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس على النحو التالي:

أولًا: المجموع الاعتباري لمكونات الاختبار الإلكتروني وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ثانيًا: اجتياز الطالب لمعيار النجاح في كل مكون من مكونات الاختبار الإلكتروني على حدةٍ، وفقًا لمعيار النجاح الذي يحدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

ويمكنك التقدم إلكترونيًا من هنـــــا.